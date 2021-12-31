В Казани на уборку улиц от снега вышли 288 единиц спецтехники

В Казани на уборку улиц от снега вышли 353 дорожных рабочих и 288 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

За прошедшие сутки вывезли 9 459 тонн снега, а с начала зимнего сезона — более 164,6 тыс. тонн снега. За сутки рабочие использовали 267 тонн реагента и 400 тонн песко-соляной смеси, с начала сезона — более 30,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в мэрии Казани сообщили, что в период новогодних праздников для уборки снега могут дополнительно привлечь до 300 единиц спецтехники. В эти дни в столице Татарстана в ресурсоснабжающих организациях будут дежурить 56 аварийных бригад, в составе которых свыше 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта.

