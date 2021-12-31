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Мурашко: система здравоохранения РФ находится в состоянии повышенной готовности

20:45, 31.12.2021 1
Мурашко: система здравоохранения РФ находится в состоянии повышенной готовности
Фото: realnoevremya.ru

Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в поздравлении медикам.

Он отметил, что 2021 год был напряженным: «Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье».

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минздрава поздравил работников сферы здравоохранения с наступающим новым годом и выразил надежду на то, что новый год будет чуть менее трудным.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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  • Анонимно 21:28
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