Мурашко: система здравоохранения РФ находится в состоянии повышенной готовности

Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в поздравлении медикам.



Он отметил, что 2021 год был напряженным: «Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье».

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минздрава поздравил работников сферы здравоохранения с наступающим новым годом и выразил надежду на то, что новый год будет чуть менее трудным.

Маргарита Головатенко