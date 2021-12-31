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Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России

19:45, 31.12.2021
Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году, сообщает RT.

Путин поручил правительству в течение двух месяцев разработать и утвердить план основных мероприятий инициативы для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей.

Фото: kremlin.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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