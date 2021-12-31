Жители Авиастроительного района Казани пожаловались на «кривую» елку
Жители Авиастроительного района Казани возмутились «кривой» елкой во дворе домов на Карагадинской улице, об этом пользователи сообщили в соцсетях.
Казанцы обратились в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов и попросили отреагировать на ситуацию. Пользователи назвали «кривую» елку «позором» и отметили, что электрическое оборудование едва держится.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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