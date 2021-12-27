В Казани в случае аномальных снегопадов в праздники могут дополнительно привлечь 300 единиц техники

Фото: Дмитрий Резнов

В период новогодних праздников в Казани на особом контроле будет находиться своевременная уборка снега и противогололедная обработка улиц. В случае аномальных снегопадов могут дополнительно привлечь до 300 единиц спецтехники. Сейчас в парке уборочной техники имеется 550 единиц, сообщает мэрия города.

Отмечается, что особое внимание будет уделено состоянию подземных и надземных пешеходных переходов, остановок, территорий, прилегающих к елочным городкам, парков и скверов.

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня сообщалось, что в новогодние праздники в столице Татарстана будут дежурить 56 аварийных бригад и 100 единиц спецтехники. Это в два раза больше, чем в обычные дни. Помимо уборки снега, также ежедневно будет вывозиться мусор с территорий дворов жилого фонда.

Диана Жиленкова