Росстат: COVID-19 стал причиной смерти 308 татарстанцев в ноябре

В Татарстане COVID-19 стал основной причиной смерти 308 человек. Такие данные приводит Росстат.

У 1562 умерших жителей республики COVID-19 считается основной причиной смерти, но нужны дополнительные анализы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У семи татарстанцев COVID-19 — не основная причина смерти, но инфекция оказала влияние на развитие смертельных осложнений. У 114 пациентов COVID-19 не основная причина смерти, инфекция никак не повлияла на кончину.

По данным статистического ведомства, в ноябре 2021 года COVID-19 стал причиной смерти 71 187 россиян.



Татьяна Леухина