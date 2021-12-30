В ноябре от COVID-19 в России скончались более 71 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2021 года COVID-19 стал причиной смерти 71 187 россиян. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечено, что еще в 8 939 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, так как для подтверждения требуются еще дополнительные медицинские исследования.

Также у 1 477 человек COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, ускорившим их смерть, у 5 924 был также сопутствующим, но не повлиял на наступление смерти.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 16 регионах страны растет количество госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом.

Дарья Акимова