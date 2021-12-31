Эксперт КФУ рассказал, как распределить финансы перед Новым годом

Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох рассказал, как лучше распределить финансы перед Новым годом, чтобы после праздников не остаться без них. Об этом сообщается на сайте КФУ.

По его словам, стоит заранее отложить необходимую сумму, которой хватит до получения первой зарплаты в середине января. Также нужно экономить на покупках в предновогодний период. К примеру, один и тот же товар можно приобрести в двух магазинах с разницей в стоимости около 20%. Если экономить хотя бы 5% при покупке, то можно спасти несколько тысяч рублей в месяц. Необходимо делать это на повседневных покупках — продуктах питания и бытовых товарах.

По словам Коха, нужно всегда внимательно следить за своими расходами и доходами и вести их учет. Если люди тратят столько же денег, сколько зарабатывают, это всегда приведет к избыточным расходам, невозможности сэкономить или накопить, а потом к полному развалу семейных финансов.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова