В Казани образовались 10-балльные пробки
В Казани образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 14.35.
Из-за двух ДТП «встали» Мамадышский тракт, Сибирский тракт, улицы Губкина, Космонавтов. Большие пробки наблюдаются на улицах Родины, Рихарда Зорге, на проспекте Победы, Фучика.
Заторы образовались на улицах Вишневского, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Пушкина, Право-Булачной. Огромная пробка тянется от улицы Мусина до улицы Маршала Чуйкова.
Проезд затруднен на улицах Короленко, Восстания, Воровского.
В Казани уже с утра были 7-балльные пробки, днем дорожная ситуация ухудшилась до 9 баллов. Подробнее о дорожной ситуации в последнюю неделю уходящего года в столице Татарстана, объяснения мэрии и ГИБДД — в материале «Реального времени».
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