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В Казани образовались 10-балльные пробки

14:38, 30.12.2021
В Казани образовались 10-балльные пробки
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 14.35.

Из-за двух ДТП «встали» Мамадышский тракт, Сибирский тракт, улицы Губкина, Космонавтов. Большие пробки наблюдаются на улицах Родины, Рихарда Зорге, на проспекте Победы, Фучика.

Фото: скриншот

Заторы образовались на улицах Вишневского, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Пушкина, Право-Булачной. Огромная пробка тянется от улицы Мусина до улицы Маршала Чуйкова.

Проезд затруднен на улицах Короленко, Восстания, Воровского.

В Казани уже с утра были 7-балльные пробки, днем дорожная ситуация ухудшилась до 9 баллов. Подробнее о дорожной ситуации в последнюю неделю уходящего года в столице Татарстана, объяснения мэрии и ГИБДД — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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