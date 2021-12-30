Днем пробки в Казани достигли 9 баллов

В Казани дорожная ситуация в последний рабочий день уходящего года продолжает ухудшаться. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в столице Татарстана по состоянию на 13.10 достигли 9 баллов.

Движение затруднено на Оренбургском тракте, Технической улице, Карла Маркса, Саид-Галеева, Бурхана Шахиди. Огромные заторы образовались на улицах Гвардейской, Родины, Ломжинской, на проспекте Победы. Пробки собираются возле торговых центров «Парк Хаус», «Тандем», «Южный», «Кольцо».

Фото: скриншот

Подробнее о дорожной ситуации в последнюю неделю уходящего года в столице Татарстана, объяснения мэрии и ГИБДД — в материале «Реального времени».