В 2021 году самым обедневшим миллиардером России стал сенатор Сулейман Керимов

В этом году 29 из 104 российских миллиардеров обеднели. По версии Forbes, самым обедневшим миллиардером в уходящем году стал сенатор Сулейман Керимов, его состояние сократилось почти на $6 млрд.

Семье Керимова принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс». Крупные потери произошли из-за падения биржевых цен на драгоценный металл.

Фото: realnoevremya.ru

Вслед за Керимовым в рейтинге идет российский инженер и предприниматель Виктор Вексельберг. С 2018 года он находится под американскими санкциями. В итоге из-за санкций Минфина США на его счетах было заморожено более $1,5 млрд.

Замкнул тройку «невезучих» миллиардеров совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. Причиной стало падение прибыли, которой оказалось в первые полгода текущего года в пять раз меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Тем временем больше всего в уходящем году удалось заработать основателю Telegram Павлу Дурову. Его состояние увеличилось на $13,81 млрд, до $17,24 миллиарда к 20 декабря.

В прошлом месяце сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 миллиардов.

Диана Жиленкова