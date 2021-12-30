В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В России предложили ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля, с инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.



В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова он отметил, что каждый гражданин в соответствии с налоговым законодательством имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при приобретении недвижимости и таким образом вернуть с уплаченных налогов 13% — до 260 тысяч рублей.

Этот инструмент — весомый в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома, сказал Орлов. По его словам, автомобиль для многих граждан тоже имеет большое значение. Например, для многодетных семей и пенсионеров. Однако на эти цели подобный налоговый вычет не предусмотрен, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru

С 1 января 2022 года вступит в силу ряд важных законов. Среди них — налоговый вычет на спорт.

Маргарита Головатенко