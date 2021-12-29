В Росгвардии рассказали, как не стать жертвой квартирного вора в грядущие новогодние праздники
В Татарстане проходит традиционная всероссийская информационная акция Росгвардии «Безопасный Новый год». В предпраздничные дни специалисты обследуют техническую укрепленность жилого сектора и рассказывают гражданам, как не стать жертвой квартирного вора или мошенника.
Например, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- перед отъездом из дома нужно закрывать окна, проверять, закрыты ли выходы на чердак (если граждане живут на верхнем этаже);
- обеспечить надежное укрепление входных дверей в жилое помещение;
- не следует носить ключи от дома совместно с документами и не присоединять к ним что-либо, что может рассказать об адресе проживания хозяина;
- в случае утери ключей нужно как можно скорее заменить замки;
- не сообщать посторонним о своих планируемых поездках, особенно в социальных сетях.
Отмечается, что на сегодняшний день самой эффективной мерой по профилактике и предупреждению имущественных преступлений является централизованная охрана.
Недавно сообщалось, что в РТ закупят видеокамеры для Росгвардии на 2,6 млн рублей.
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