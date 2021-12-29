В Росгвардии рассказали, как не стать жертвой квартирного вора в грядущие новогодние праздники

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане проходит традиционная всероссийская информационная акция Росгвардии «Безопасный Новый год». В предпраздничные дни специалисты обследуют техническую укрепленность жилого сектора и рассказывают гражданам, как не стать жертвой квартирного вора или мошенника.

Например, следует придерживаться следующих рекомендаций:

перед отъездом из дома нужно закрывать окна, проверять, закрыты ли выходы на чердак (если граждане живут на верхнем этаже);



обеспечить надежное укрепление входных дверей в жилое помещение;



не следует носить ключи от дома совместно с документами и не присоединять к ним что-либо, что может рассказать об адресе проживания хозяина;



в случае утери ключей нужно как можно скорее заменить замки;



не сообщать посторонним о своих планируемых поездках, особенно в социальных сетях.



Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что на сегодняшний день самой эффективной мерой по профилактике и предупреждению имущественных преступлений является централизованная охрана.

Недавно сообщалось, что в РТ закупят видеокамеры для Росгвардии на 2,6 млн рублей.

Диана Жиленкова