Новости общества

10:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Росгвардии рассказали, как не стать жертвой квартирного вора в грядущие новогодние праздники

09:45, 29.12.2021
В Росгвардии рассказали, как не стать жертвой квартирного вора в грядущие новогодние праздники
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане проходит традиционная всероссийская информационная акция Росгвардии «Безопасный Новый год». В предпраздничные дни специалисты обследуют техническую укрепленность жилого сектора и рассказывают гражданам, как не стать жертвой квартирного вора или мошенника.

Например, следует придерживаться следующих рекомендаций:

    • перед отъездом из дома нужно закрывать окна, проверять, закрыты ли выходы на чердак (если граждане живут на верхнем этаже);
    • обеспечить надежное укрепление входных дверей в жилое помещение;
    • не следует носить ключи от дома совместно с документами и не присоединять к ним что-либо, что может рассказать об адресе проживания хозяина;
    • в случае утери ключей нужно как можно скорее заменить замки;
    • не сообщать посторонним о своих планируемых поездках, особенно в социальных сетях.
Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что на сегодняшний день самой эффективной мерой по профилактике и предупреждению имущественных преступлений является централизованная охрана.

Недавно сообщалось, что в РТ закупят видеокамеры для Росгвардии на 2,6 млн рублей.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем