Министр по делам молодежи Татарстана рассказал о работе с трудными подростками

Фото: Людмила Губаева

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов рассказал о том, как в республике работают с подростками, которые ведут себя деструктивно. Во-первых, ведется профилактика.

— Наша основная гипотеза связана с тем, что часто ребята не знают, чем себя занять. А то, что мы предлагаем, во-первых, им не всегда интересно, а во-вторых, это длинный путь, а им надо «здесь и сейчас». Системная работа идет, чтоб формировать вокруг молодого человека активное информационное поле, — рассказал Сулейманов. Вторая история — как можно больше офлайн-вещей проводить в непосредственной близости: во дворах, парках, скверах.

Одним из возможных форматов он назвал придворовые лагеря и мероприятия типа «Игры нашего двора».

— Молодежная политика должна прийти в гаджет и во двор, — считает министр по делам молодежи РТ.

Затронул Сулейманов и ситуацию с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации:

— Задача — изменить круг его общения и дать ему [ребенку] опыт позитивной практики. В этом году реализован «пилот», будем еще в шести районах. Привлекаем, кроме комиссии ПДН, движение «Форпост», чтобы делать общественно полезное дело. Привлекаем психологов и руководителей учреждений молодежной политики. Вокруг каждого такого человека формируются наставники, старшие товарищи. И это работает, — подытожил Сулейманов.

Напомним, Минпросвещения РФ разрабатывает единый подход к профилактике девиантного поведения детей и подростков. Ведомство планирует инициировать массовое повышение квалификации педагогов, проведение конкурсов и конференций.

