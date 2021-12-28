Байден подписал оборонный бюджет без санкций против «Северного потока — 2»
Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год. В него вошли средства на сдерживание России, но нет санкции против «Северного потока — 2».
Оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год предполагает $768 миллиардов ассигнований. Санкции против российского газопровода потребовали включить республиканцы. Но в окончательном проекте документа они не упоминались, передает «РИА Новости».
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ ранее сообщал, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.
В начале декабря из согласованного проекта оборонного бюджета США также исключили положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
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