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Байден подписал оборонный бюджет без санкций против «Северного потока — 2»

02:25, 28.12.2021
Байден подписал оборонный бюджет без санкций против «Северного потока — 2»
Фото: скриншот nord-stream-2

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год. В него вошли средства на сдерживание России, но нет санкции против «Северного потока — 2».

Фото: скриншот nord-stream-2

Оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год предполагает $768 миллиардов ассигнований. Санкции против российского газопровода потребовали включить республиканцы. Но в окончательном проекте документа они не упоминались, передает «РИА Новости».

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ ранее сообщал, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

В начале декабря из согласованного проекта оборонного бюджета США также исключили положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.

Татьяна Леухина
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