Минсельхозпрод Татарстана назвал самые травмоопасные профессии в сельском хозяйстве

В Татарстане в 2021 году в сельскохозяйственном производстве получили травмы 5 работников, еще 3 человека погибли. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Самые травмоопасные профессии в сфере сельского хозяйства — животновод и механизатор. Самая частая причина тяжелых травм — нарушение трудовой дисциплины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работодатели несут ответственность перед своими рабочими. Их необходимо своевременно обеспечивать спецодеждой, создавать и поддерживать условия труда, проводить инструктажи на рабочих местах, напомнил министр.

В этом году расходы сельхозформирований на мероприятия по охране труда составили 277 млн рублей, или 6 500 рублей на одного работника. Это выше уровня прошлого года на 29%, передает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина