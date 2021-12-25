Минсельхозпрод Татарстана назвал самые травмоопасные профессии в сельском хозяйстве
В Татарстане в 2021 году в сельскохозяйственном производстве получили травмы 5 работников, еще 3 человека погибли. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на республиканском совещании в Доме правительства РТ.
Самые травмоопасные профессии в сфере сельского хозяйства — животновод и механизатор. Самая частая причина тяжелых травм — нарушение трудовой дисциплины.
Работодатели несут ответственность перед своими рабочими. Их необходимо своевременно обеспечивать спецодеждой, создавать и поддерживать условия труда, проводить инструктажи на рабочих местах, напомнил министр.
В этом году расходы сельхозформирований на мероприятия по охране труда составили 277 млн рублей, или 6 500 рублей на одного работника. Это выше уровня прошлого года на 29%, передает пресс-служба президента РТ.
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