Татарстанского собрата резидента Сколково ликвидируют

Компанию обанкротила налоговая

Как стало известно «Реальному времени», в отношении ПАО «Иджат», принадлежащего Айдару Газизову, завершилась процедура конкурсного производства. По российскому законодательству определение Арбитражного суда о завершении этой процедуры банкротства служит основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Таким образом, определение Арбитражного суда РТ от 16 декабря положило компании конец.

Конкурсное производство в отношении «Иджата», который вел бизнес в нефтяной сфере, занимаясь исследованием и разработкой химических реагентов, в том числе в области наращивания нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи черного золота, ввели еще в апреле 2017-го.

С заявлением о признании ПАО «Иджат» банкротом в 2016 году обратилась Федеральная налоговая служба. Первый раз заявление в Арбитражный суд РТ она подала в марте, объявив, что компания обладает признаками отсутствующего должника, то есть у общества якобы отсутствует имущество для покрытия судебных расходов в связи с делом о банкротстве. Однако в удовлетворении заявления ФНС было отказано.

Спустя семь месяцев, в октябре 2016-го, Федеральная налоговая служба вновь обратилась в Арбитражный суд РТ с заявлением. Через месяц, в конце ноября, в отношении компании ввели наблюдение.

Временный управляющий Валентина Елькина, проанализировав дела «Иджата», пришла к выводу, что платежеспособность компании восстановить нельзя. Признаков преднамеренного банкротства она не обнаружила. Проверять компанию на фиктивное банкротство не стали ввиду того, что заявление подала в суд ФНС.



С заявлением о признании ПАО «Иджат» банкротом в 2016 году обратилась Федеральная налоговая служба. Фото: yandex.ru/maps

Бухгалтерский баланс за девять месяцев 2016 года показал, что балансовая стоимость имущества должника превышает 13 миллиардов рублей, а нематериальные активы оцениваются в почти 2,7 миллиона рублей. Основные средства были учтены в размере 676 тысяч. Кроме того, у «Иджата» имелось почти 9 миллиардов финансовых вложений и 1,5 миллиарда внеоборотных активов. Вместе с этим была дебиторская задолженность в размере почти 974 миллиона рублей.

На момент вынесения Арбитражным судом Татарстана решения о введении конкурсного производства в реестре требований кредиторов ПАО «Иджат» отсутствовали требования кредиторов первой очереди. Требования кредиторов второй очереди составляли 580 рублей с копейками. Самые большие требования предъявила ФНС — почти 63,5 млн рублей.



С учетом того, что большинство присутствующих на первом собрании кредиторов «Иджата» проголосовали за обращение в Арбитражный суд РТ с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, а основания для оставления заявления без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу отсутствовали, было принято решение о введении конкурсного производства.



Более 7,3 миллиарда чистых активов до поворотного 2017-го

Газизов зарегистрировал ПАО «Иджат» в Казани в сентябре 2008 года. Уставный капитал компании оценивается более чем в 7 миллиардов рублей.

За год до введения конкурсного производства, в 2016-м, ПАО «Иджат» зарегистрировало минусовую чистую прибыль. Сумма приняла отрицательное значение более чем на 6,8 миллиарда. Однако чистые активы компании на тот момент были в плюсе — более 7,3 миллиарда.

За 2017-й, обернувшийся для ПАО «Иджат» конкурсным производством, финансовые показатели в системе «СПАРК-Интерфакс» не отображаются. Последующие годы чистые активы и прибыль компании в плюс не выходили.

Так, в 2019-м чистая прибыль ПАО «Иджат» ушла в минус сразу на 1,1 миллиона рублей после 509 рублей годом ранее. В прошлом году она приняла отрицательное значение на 569 тысяч рублей.

Самый большой провал в чистых активах ПАО «Иджат» образовался в пандемийный 2020-й — минус 66,5 миллиона рублей. В 2018 и 2019 годах чистые активы были отрицательными на 64,7 и 66 тысяч соответственно.

ПАО «Иджат» вело бизнес в нефтяной сфере, занимаясь исследованием и разработкой химических реагентов. Фото: idzhat.ru

Собрат из Сколково

К слову, Газизов был не единоличным собственником ПАО «Иджат». Незначительная часть в уставном капитале компании принадлежала фирме со схожим названием — ООО «Иджат Ресурс», бенефициаром которой указан тот же самый Газизов. Ей принадлежит 4% в ПАО «Иджат».

Компания «Иджат Ресурс», приходящаяся «дочкой» своей «родственнице» из Казани, зарегистрирована в Москве. И не просто в ней, а на территории главного наукограда России — инновационного центра «Сколково». Занимается она, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Доходы «Иджат Ресурса» за 2019 и 2020 годы не указаны, однако можно сделать вывод, что их совсем не было. Расходы компании составили почти 3 миллиарда и 125 тысяч рублей соответственно. На аналогичную сумму в эти годы была в минусе чистая прибыль.

Известно, что в 2018-м доходы и расходы компании составили одинаковую сумму — чуть более 4 миллионов рублей. Годом ранее доходы превысили расходы лишь на 104 тысячи и составили 325,2 млн рублей.



Банкротом в этом году Арбитражный суд Удмуртии признал и самого владельца ПАО «Иджат». Фото: idzhat.ru

Обанкроченный Газизов

Стоит отметить, что банкротом в этом году Арбитражный суд Удмуртии признал и самого владельца ПАО «Иджат». В октябре была введена процедура реализации его имущества.

Газизова, как и его детище, решила обанкротить Федеральная налоговая служба. С заявлением в Арбитражный суд Удмуртии ФНС Москвы она обратилась в мае 2019-го. Основанием для обращения послужило наличие у Газизова задолженности по обязательным платежам в размере почти 90,3 млн рублей.

В феврале прошлого года Арбитражный суд Удмуртии заявление московской налоговой признал обоснованным и ввел в отношении Газизова процедуру реструктуризации долгов. Назначенный судом финансовый управляющий спустя несколько месяцев обратился в суд о признании гражданина банкротом и введении реализации его имущества — он пришел к выводу, что восстановление платежеспособности должника невозможно.

В документе суда указано, что Газизов не момент вынесения решения не был трудоустроен, а задолженность перед кредиторами на день судебного заседания он не погасил. В итоге суд, учитывая отсутствие возражений, завершил процедуру реструктуризации долгов Газизова, признал его банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

К слову, среди выявленного финансовым управляющим имущества были «Лексус RX400H», земельные участки и жилые помещения в Московской и Нижегородской областях, а также нежилые здания в Подмосковье.

Татьяна Демина