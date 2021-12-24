Новогодние каникулы и Рождество в Свияжске: сказки и колядки для всех возрастов

Фото: Максим Платонов

Со 2 января остров-град Свияжск приглашает казанцев на интерактивную новогоднюю программу «Как богатырь Добрыня в Свияжске Новый год спасал». Она будет проходить со 2 по 9 января три раза в день. Причем, как отмечают сами организаторы, наиболее эффектное представление — вечернее, оно начинается в 16.00, когда уже стемнеет. Герои сказки зажигают символические цифры года, которые брызгают бенгальским огнем в финале представления. Сама сказка — это не повествование со сцены, артисты вовлекают зрителей всех возрастов в действо, устраивают состязания и конкурсы, в конце которых злые разбойники-ушкуйники побеждены, добро празднует победу, а все участники пьют горячий чай с пряниками.

Особняком стоит рождественская программа. Она пройдет всего два раза именно 7 января. Гости разучивают народные игры и колядки вместе с ансамблем «Верес», а затем отправляются колядовать и знакомится с жизнью острова по улицам Свияжска, заглядывая во дворы с требованиями: «Кто не даст лепешку, разобьем окошки!» Конечно, бить посуду никто не станет — в ответ на «угрозы» колядующие получают угощения. Если хорошо попросят, конечно.

На итоговой пресс-конференции руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов обратился к жителям республики: новогодние праздники — прекрасная возможность попутешествовать по родному Татарстану. Тем более что интересных и ярких событий на январские каникулы запланировано огромное количество. Остров-град Свияжск вносит свою лепту в дело всеобщего новогоднего веселья.

Анна Тарлецкая