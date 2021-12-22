В Казани пропали 10 спецсамолетов «дочки» «Ростеха» стоимостью почти 170 млн рублей

Фото: ОНПП «Технология»

Десять первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500, стоимость которых составляет 165 млн рублей, пропали, сообщили РБК в ОНПП «Технология» — структуре «Ростеха».



Самолеты были заказаны Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А.Г. Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») у казанской компании МВЕН. Пропажу обнаружили 13 декабря во время судебной экспертизы.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — сказал первый заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин. По его словам, дислокация десятого самолета — выставочного экземпляра — неизвестна.

Фото: rostec.ru

«Технология» инициирует розыск самолетов и возбуждение уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом. Проводится доследственная проверка по статье о растрате.

Маргарита Головатенко