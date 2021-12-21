Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту избиения Дмитрия Соловьева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту избиения олимпийского чемпиона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация об избиении в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Затем двух нападавших задержали.

Фото: sledcom.ru

В этом месяце Бастрыкин взял на контроль расследование об истязании ребенка матерью в Казани. Из-за конфликта с супругом пьяная женщина избила полуторагодовалую дочь и сняла происходящее на камеру. В итоге ребенка изъяли из семьи. Позднее отец девочки согласился отдать дочь под опеку бабушки, а мать арестовали до 7 февраля 2022 года.

Диана Жиленкова