Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри, в которое вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов ПФО, а также из Москвы.

Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

Людмила Россенко, политтехнолог, специалист по PR, деловым коммуникациям и работе со СМИ (Саратов);

Павел Ерасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода (Нижний Новгород);

Евгения Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО «РН-БашНИПИнефть» (Уфа);

Руслан Серазетдинов, директор коммуникационного бюро «Хорошая история» (Казань);

Светлана Пальчик, руководитель медиаблока главы и правительства Удмуртской Республики (Ижевск);

Екатерина Вознесенская, директор по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березняки);

Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» (Москва);

Роман Фильцов, заместитель директора по издательской деятельности СМИ ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр» (Нижний Новгород);

Регина Елагина, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Уральском округе ПАО «Магнит» (регионы УрФО, ПФО);

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород).

Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте до 23 декабря 2021 года, затем жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников. 27 января в Нижнем Новгороде пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.