В Казани наградят молодых российских инноваторов

21 декабря 2021 года в ГТРК «Корстон-Казань» пройдет торжественная церемония награждения победителей ХVII Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». 165 участников отбора получат призы до 25 до 220 тыс. рублей. В мероприятии примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

1 953 заявки в этом году поступило на ХVII Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан», организаторами которого являются Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук РТ и Министерство образования и науки РТ. В течение десяти месяцев инноваторы со всех регионов России направляли свои идеи проектов, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. Оргкомитет подвел итоги и определил победителей. Их имена будут озвучены в ходе награждения на торжественной церемонии 21 декабря в ГТРК «Корстон-Казань».

«Конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» был создан для того, чтобы стимулировать и популяризировать исследовательскую и научно-техническую деятельность в Республике Татарстан. И мы видим, что этот подход помогает находить и взращивать по-настоящему талантливых молодых ученых. За 17 лет мы рассмотрели более 25 тысяч заявок и поддержали более двух с половиной тысяч инновационных идей, многие из которых добились больших успехов. Мы будем продолжать осуществлять финансовую поддержку стартапов на ранних стадиях. Для нас важно появление на рынке большего количества высокотехнологичных проектов из Татарстана», — отмечает директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов.

В рамках церемонии награждения 165 участников-авторов лучших идей получат денежные призы в номинациях:

«Перспектива» (25 тыс. руб.);

«Инновации в образовании» (50 тыс. руб.);

«Старт инноваций» (50 тыс. руб.);

«Социально значимые инновации» (50 тыс. руб.);

«Патент года» (50 тыс. руб.);

«Наноимпульс» (50 тыс. руб.);

«Цифровая экономика» (50 тыс. руб.);

«Национальная технологическая инициатива» (50 тыс. руб.);

«Молодежный инновационный проект» (220 тыс. рублей).

Также победителям вручат премии и стипендии от партнеров конкурса:

ПАО «Ак Барс Банк» — 10 премий по 30 тыс. рублей;

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» — 10 полугодовых стипендий по 5 тыс. рублей;

АО «Связьинвестнефтехим» — 10 полугодовых стипендий по 5 тыс. рублей;

АО «Химград» — пять именных полугодовых стипендий по 5 тыс. рублей;

ПАО «Татнефть» — награждает номинацию «Социально значимые инновации» (10 премий по 50 тыс. рублей);

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк» — пять премий по 30 тыс. рублей.

В церемонии награждения также примут участие официальные партнеры и руководители министерств, ведомств и крупнейших промышленных предприятий Татарстана.



В рамках мероприятия в бизнес-центре ГТРК «Корстон-Казань» пройдет выставка инновационных проектов-победителей прошлых лет программы инновационных проектов «Идея-1000" от ИВФ РТ и участников программы «Акселерации 2021", реализующих свои идеи в Татарстане и за его пределами.