Суд оштрафовал Twitter еще на 10 млн рублей за отказ в удалении запрещенного контента

Twitter вновь оштрафовали за отказ в удалении запрещенного в России контента. На этот раз сумма штрафа составила 10 миллионов рублей. В общей сложности она достигла 55 миллионов рублей.

Как сообщили в Таганском районном суде Москвы, штрафы назначены по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Сумма штрафа по одному протоколу составила 3 млн рублей, по другому — 7 млн рублей, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно за отказ в удалении запрещенного контента Google оштрафовали на 14 млн рублей. В конечном итоге сумма штрафов американской корпорации за это правонарушение приблизилась к отметке в 58 млн рублей.

Диана Жиленкова