Суд в Москве оштрафовал Google еще на 14 млн рублей за отказ в удалении запрещенного контента

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по четырем эпизодам отказа в удалении запрещенного контента. В общей сложности сумма штрафов американской корпорации за это правонарушение достигла 58 млн рублей.

Протоколы составлены по ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации», передает ТАСС.

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Несколько дней назад стало известно, что компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф размером до 10% годовой выручки. Таганский суд Москвы рассмотрит полученные от Роскомнадзора материалы 24 декабря. Протоколы составили по ч. 5 ст. 13.41 КоАП за повторное неудаление информации.



Диана Жиленкова