Центр Гамалеи в течение недели изучит вопрос эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон»

Центр имени Гамалеи в течение семи дней сообщил данные о способности «Спутника V» и «Спутника Лайт» нейтрализовать штамм «омикрон». Об этом сообщили разработчики препарата.

Отмечается, что в недавно опубликованном исследовании эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон» умышленно использовали нерепрезентативные образцы сыворотки крови пациентов, что сделало выводы исследования некорректными. Исследователи центра имени Гамалеи изучат вопрос эффективности «Спутника V» в течение семи дней, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера директор центра Александр Гинцбург сообщил о разработке модификации первой российской вакцины от COVID-19 под штамм «омикрон». Ученый отметил, что пока нет доказательств, что штамм «омикрон» вытеснит дельта-штамм. В этом случае потребуется двухкомпонентная вакцина, которая будет защищать от обоих штаммов.

Татьяна Леухина