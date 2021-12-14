В Минэнерго предложили разрешить продажу пива на АЗС
Минэнерго предлагает разрешить продажу на АЗС слабоалкогольных напитков, в числе которых пиво, сообщают «Известия» со ссылкой на проект доклада правительству.
Запрет предлагают снять для того, чтобы поддержать заправочный бизнес в связи с риском подорожания бензина на два рубля в начале 2022 года.
Ожидается, что продажи спиртного смогут повысить марджинальность заправок: продажа напитков может принести АЗС дополнительные 30-40 копеек с 1 литра бензина.
Продавать пиво на АЗС в России запретили в 2011 году — именно тогда этот напиток приравняли к алкогольным.
В нескольких регионах России топливо подорожало до 60 рублей за литр. Эксперт рассказывала, ожидать ли такого же повышения цен в Татарстане.
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