В Минэнерго предложили разрешить продажу пива на АЗС

Минэнерго предлагает разрешить продажу на АЗС слабоалкогольных напитков, в числе которых пиво, сообщают «Известия» со ссылкой на проект доклада правительству.



Запрет предлагают снять для того, чтобы поддержать заправочный бизнес в связи с риском подорожания бензина на два рубля в начале 2022 года.

Ожидается, что продажи спиртного смогут повысить марджинальность заправок: продажа напитков может принести АЗС дополнительные 30-40 копеек с 1 литра бензина.

Продавать пиво на АЗС в России запретили в 2011 году — именно тогда этот напиток приравняли к алкогольным.

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В нескольких регионах России топливо подорожало до 60 рублей за литр. Эксперт рассказывала, ожидать ли такого же повышения цен в Татарстане.

Маргарита Головатенко