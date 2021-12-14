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В Минэнерго предложили разрешить продажу пива на АЗС

09:56, 14.12.2021
В Минэнерго предложили разрешить продажу пива на АЗС
Фото: pixabay.com

Минэнерго предлагает разрешить продажу на АЗС слабоалкогольных напитков, в числе которых пиво, сообщают «Известия» со ссылкой на проект доклада правительству.

Запрет предлагают снять для того, чтобы поддержать заправочный бизнес в связи с риском подорожания бензина на два рубля в начале 2022 года.

Ожидается, что продажи спиртного смогут повысить марджинальность заправок: продажа напитков может принести АЗС дополнительные 30-40 копеек с 1 литра бензина.

Продавать пиво на АЗС в России запретили в 2011 году — именно тогда этот напиток приравняли к алкогольным.

Фото: pixabay.com

В нескольких регионах России топливо подорожало до 60 рублей за литр. Эксперт рассказывала, ожидать ли такого же повышения цен в Татарстане.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляТранспортАвтоОбщество

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