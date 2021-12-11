В казанском общественном транспорте утром 10 декабря выявили 16 пассажиров без QR-кодов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в утренний час пик 10 декабря контролеры обнаружили 16 пассажиров, пытавшихся проехать без QR-кодов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Из них девять человек хотели проехать в трамваях и троллейбусах, семеро — в метрополитене. Конфликтных ситуаций и вызовов полиции не было.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранее сообщалось, что за неделю с 3 по 10 декабря не смогли проехать на общественном транспорте Казани 682 человека.

Дарья Акимова