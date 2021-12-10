Новости мероприятий

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

11:08, 10.12.2021
Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
Фото: tatarstan.ru

17 декабря на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Тезисы к обсуждению:

  1. Сколько новых резидентов появилось или появится в Татарстане по итогам работы АИР в 2021-м?
  2. Каковы примерные суммы инвестиций?
  3. Какие государства и российские регионы проявляют наиболее активный интерес к возможности инвестировать в Татарстан?
  4. В привлечении инвестиций и технологий в каких областях и отраслях наиболее заинтересован сегодня Татарстан?
  5. Планы АИР РТ на 2022 год.

Задать свои вопросы нашей гостье можно в комментариях под публикацией.

Мероприятия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры
  • pic