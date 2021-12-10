Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
17 декабря на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.
Тезисы к обсуждению:
- Сколько новых резидентов появилось или появится в Татарстане по итогам работы АИР в 2021-м?
- Каковы примерные суммы инвестиций?
- Какие государства и российские регионы проявляют наиболее активный интерес к возможности инвестировать в Татарстан?
- В привлечении инвестиций и технологий в каких областях и отраслях наиболее заинтересован сегодня Татарстан?
- Планы АИР РТ на 2022 год.
Задать свои вопросы нашей гостье можно в комментариях под публикацией.Мероприятия
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