17 дек 2021

Онлайн-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Онлайн-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

17 декабря на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Тезисы к обсуждению:

  1. Сколько новых резидентов появилось или появится в Татарстане по итогам работы АИР в 2021-м?
  2. Каковы примерные суммы инвестиций?
  3. Какие государства и российские регионы проявляют наиболее активный интерес к возможности инвестировать в Татарстан?
  4. В привлечении инвестиций и технологий в каких областях и отраслях наиболее заинтересован сегодня Татарстан?
  5. Планы АИР РТ на 2022 год

Задать свои вопросы нашей гостье можно, перейдя по ссылке и оставив комментарий под публикацией.

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