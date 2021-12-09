«Спартак» обыграл «Легию» в матче Лиги Европы
«Спартак» обыграл варшавскую «Легию» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Пенальти на последних минутах отразил Селихов. Встреча прошла в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» и завершилась в пользу гостей — 1:0.
«СПАРТАК» ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Мы заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией»! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО pic.twitter.com/GFVUcU3jwr
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