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«Спартак» обыграл «Легию» в матче Лиги Европы

23:05, 09.12.2021
«Спартак» обыграл «Легию» в матче Лиги Европы

«Спартак» обыграл варшавскую «Легию» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Пенальти на последних минутах отразил Селихов. Встреча прошла в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» и завершилась в пользу гостей — 1:0.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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