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В Татарстане сегодня снег, туман и до -12 градусов

05:20, 10.12.2021
В Татарстане сегодня снег, туман и до -12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр по РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный. Максимальная температура воздуха днем -2..-7 градусов, с понижением в течение дня к вечеру в западных районах до -7..-12 градусов.

Утром и днем небольшой, местами умеренный, мокрый снег. В отдельных районах утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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