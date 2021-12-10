В Татарстане сегодня снег, туман и до -12 градусов

В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр по РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный. Максимальная температура воздуха днем -2..-7 градусов, с понижением в течение дня к вечеру в западных районах до -7..-12 градусов.

Утром и днем небольшой, местами умеренный, мокрый снег. В отдельных районах утром ожидается туман. На дорогах гололедица.



Маргарита Головатенко