В Казани вечером наблюдаются пробки в 8 баллов

В Казани вечером в среду наблюдаются пробки в 8 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на пересечении Оренбургского тракта с ул. Даурской, на Мамадышском тракте и на перекрестке ул. Декабристов с ул. Ленской и просп. Ямашева. На этих участках движение затруднено.

Особенно сложная ситуация наблюдается в центре города: стоят в пробках ул. Пушкина, ул. Тихомирнова, ул. Марселя Салимжанова, ул. Павлюхина, ул. Техническая. Также встали ул. Родины и ул. Ломжинская, ул. Закиева, ул. Проспект Победы и ул. Академика Арбузова.

Сегодняшним утром пробки в столице Татарстана достигли 9 баллов.

Маргарита Головатенко