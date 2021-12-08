На Компрессорном в Казани построят крупный ЖК эконом-класса

По данным источников «Реального времени» в строительной отрасли, «Ак Барс Холдинг» продал группе компаний ПИК («Первая ипотечная компания») часть бывшей территории АО «Холод» в Казани. Участки уже начинают готовить к реновации. Из здания рынка «Холод» выселили всех арендаторов, старые производственные постройки готовят к сносу.



По словам генерального директора АН «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, на месте планируется жилой комплекс не меньше «Изумрудного города». Жилье будет отмечено термином «стандарт», это жилье эконом-класса. Ожидается, что цена будет выше 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Советник министра строительства РТ Николай Васильев высказал опасение, что застройка на Компрессорном обернется большими транспортными проблемами для жителей нового микрорайона. По его мнению, в проекте планировки должны быть зарезервированы значительные площади под размещение крупного транспортно-пересадочного узла.

Что сулит рынку жилья Казани, где до сих пор не жаловали внешних игроков, приход московского застройщика, что за дома появятся на Компрессорном и какие подводные камни могут возникнуть при возведении микрорайона — в нашем материале.





Ольга Шагиева