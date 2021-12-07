Александр Шадриков примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
13 декабря на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Валерьевич Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Тезисы к обсуждению:
- Обзор крупнейших экологических вызовов 2021 года.
- Подведение итогов года для Минэкологии РТ: реализация экопрограмм и проектов.
- Низкий уровень воды в реках и водохранилищах республики: угрозы и пути решения.
- Борьба с несанкционированными свалкам в республике.
- Планы министерства на 2022 год.
Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставить комментарий к публикации.Мероприятия Татарстан
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