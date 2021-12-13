13 дек 2021

Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

13 декабря на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Валерьевич Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

Обзор крупнейших экологических вызовов 2021 года

Подведение итогов года для Минэкологии РТ: реализация экопрограмм и проектов

Низкий уровень воды в реках и водохранилищах республики: угрозы и пути решения

Борьба с несанкционированными свалкам в республике

Планы министерства на 2022 год.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий, перейдя по ссылке.

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