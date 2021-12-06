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Сегодня в Татарстане гололедица, туман и до -8 градусов

05:20, 06.12.2021
Сегодня в Татарстане гололедица, туман и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 6 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает гидрометцентр по РТ.

Местами на территории республики пройдет слабый снег, утром ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с.

Минимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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