Сегодня в Татарстане гололедица, туман и до -8 градусов
Сегодня, 6 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает гидрометцентр по РТ.
Местами на территории республики пройдет слабый снег, утром ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с.
Минимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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