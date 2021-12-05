В Казани за водителем «Лады» устроили погоню семь экипажей ГИБДД

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В Казани несколько экипажей ГИБДД устроили погоню за водителем «Лады». Видеокадры с камер наблюдения и видеорегистраторов попали в социальные сети.

В общей сложности за подозрительным автомобилем отправились в преследование семь экипажей ГИБДД. Погоня длилась около двух часов. Наблюдать ее можно было на улице Амирхана, проспекте Победы и др. В конечном итоге водителя задержали, в результате происшествия никто не пострадал.

В минувшую субботу в столице Татарстана пьяный водитель за рулем автомобиля «Мерседес» снес столб. Он двигался по улице Минской в сторону проспекта Победы и по касательной задел выезжавшую с парковки «Ладу», после чего и врезался в столб.

Диана Жиленкова