Новости общества

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан стал победителем Всероссийской акции «Вода России»

09:15, 05.12.2021
Татарстан стал победителем Всероссийской акции «Вода России»
Фото: eco.tatarstan.ru

По итогам всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» первое место занял Татарстан. Так, силами 276 тысяч жителей республики очищено 10 тысяч км береговых линий и собрано более 37 тысяч кубометров мусора.

В общей сложности за три года участие в акции приняли свыше 430 тысяч татарстанцев — это треть от общего количества участников со всей России, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в ведомстве рассказали, что жители Буинска отправили на утилизацию более 450 кг батареек. Наиболее активное участие приняли гимназия им. Вахитова и детский сад общеразвивающего вида «Теремок».

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также