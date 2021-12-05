Татарстан стал победителем Всероссийской акции «Вода России»

По итогам всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» первое место занял Татарстан. Так, силами 276 тысяч жителей республики очищено 10 тысяч км береговых линий и собрано более 37 тысяч кубометров мусора.

В общей сложности за три года участие в акции приняли свыше 430 тысяч татарстанцев — это треть от общего количества участников со всей России, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в ведомстве рассказали, что жители Буинска отправили на утилизацию более 450 кг батареек. Наиболее активное участие приняли гимназия им. Вахитова и детский сад общеразвивающего вида «Теремок».

Диана Жиленкова