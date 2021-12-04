Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили
Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает ограничений на пользование личными авто, сообщили в Минтрансе.
«Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минтранс разработал документ, согласно которому использования личных автомобилей будет «безальтернативно» ограничено для сокращения выбросов.
Повышение экологичности транспортного комплекса — одно из важнейших направлений новой стратегии. Цели предусматривают увеличение доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, но этого хотят добиваться за счет выбытия старых автомобилей и появления более экологичных новых, сообщает РБК.
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