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Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили

14:23, 04.12.2021
Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили
Фото: realnoevremya.ru

Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает ограничений на пользование личными авто, сообщили в Минтрансе.

«Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал документ, согласно которому использования личных автомобилей будет «безальтернативно» ограничено для сокращения выбросов.

Фото: Дмитрий Резнов

Повышение экологичности транспортного комплекса — одно из важнейших направлений новой стратегии. Цели предусматривают увеличение доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, но этого хотят добиваться за счет выбытия старых автомобилей и появления более экологичных новых, сообщает РБК.

Маргарита Головатенко
АвтоОбществоВласть

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