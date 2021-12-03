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Роберт Гилязиев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

16:26, 03.12.2021
Роберт Гилязиев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

10 декабря, в 12.00, на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Гилязиев, начальник ГБУ «Управление рационального использования теплоэнергетических ресурсов».

Ключевой темой для разговора станут итоги месячника по мониторингу качества моторного топлива.

Тезисы к обсуждению:

  1. Какое топливо заливают в бензобаки на АЗС Татарстана?
  2. Какие нарушения чаще всего допускают поставщики и реализаторы моторного топлива?
  3. Где точно не стоит заправлять свой автомобиль?
  4. Почему растет стоимость бензина и дизельного топлива?
Мероприятия

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