10 дек 2021

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

10 декабря гостем online-конференции «Реального времени» станет начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.

Ключевой темой для разговора станут итоги месячника по мониторингу качества моторного топлива.

Тезисы к обсуждению:

  1. Какое топливо заливают в бензобаки на АЗС Татарстана?
  2. Какие нарушения чаще всего допускают поставщики и реализаторы моторного топлива?
  3. Где точно не стоит заправлять свой автомобиль?
  4. Почему растет стоимость бензина и дизельного топлива?

Принимаются вопросы от читателей, их можно оставить прямо сейчас в комментариях.

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