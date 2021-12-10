Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

10 декабря гостем online-конференции «Реального времени» станет начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.
Ключевой темой для разговора станут итоги месячника по мониторингу качества моторного топлива.
Тезисы к обсуждению:
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