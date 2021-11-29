Гособвинитель попросил приговорить бывшего схимонаха Сергия к четырем годам колонии

Фото: скриншот

Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) к четырем годам колонии общего режима, а также признать виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ.

Согласно материалам дела, Сергия отлучили от церкви, он незаконным способом воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря. Затем он публично призывал к самоубийству как минимум десять монахинь, которые проживали в монастыре. Соответствующие видео были опубликованы в Сети, передает ТАСС.

Фото: кадр видео

В прошлом году Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, затем схимонаха задержал спецназ. Помимо прочего, Сергий выступал с отрицанием пандемии COVID-19 и проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина.



Диана Жиленкова