В Татарстане возбудили уголовное дело после ранения водителя автобуса «розочкой»

Фото: Илья Репин (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) после инцидента, в котором пассажир автобуса ранил водителя острым предметом.



Сообщение о нападении выявили в ходе мониторинга СМИ. По предварительным данным, двое молодых людей в салоне пассажирского автобуса на улице Технической отказались оплачивать проезд и стали приставать к пассажирам.

Водитель автобуса вывел молодых людей на улицу, и один из них ударил его в грудь острым предметом. Злоумышленники после этого скрылись. Следком устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел в автобусе 43-го маршрута. По сообщениям СМИ, водителя ранили «розочкой» — горлышком разбитой бутылки. Нападавшим около 20 лет. Серьезных ранений удалось избежать. Медики оказали водителю помощь на месте.

Маргарита Головатенко