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Россияне назвали самые переоцененные профессии

07:36, 28.11.2021
Россияне назвали самые переоцененные профессии
Фото: realnoevremya.ru

Россияне перечислили самые переоцененные профессии. Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Список самых переоцененных профессий возглавили депутаты и политики, их назвали 22% опрошенных. На втором месте идут госслужащие — 14%. Замыкают тройку топ-менеджеры (9%).

Фото: realnoevremya.ru

Также по 4% опрошенных считают среди переоцененными футболистов, IT-специалистов артистов и любых топ-менеджеров. Еще 2% считают слишком высокими гонорары менеджеров.

Другими переоцененными специалистами россияне считают риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей (16%), пишет RT. 4% опрошенных заявили, что переоцененных специалистов не бывает.

Ранее сообщалось, что с начала года почти половина россиян сменила работу.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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