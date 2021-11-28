Россияне назвали самые переоцененные профессии
Россияне перечислили самые переоцененные профессии. Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Список самых переоцененных профессий возглавили депутаты и политики, их назвали 22% опрошенных. На втором месте идут госслужащие — 14%. Замыкают тройку топ-менеджеры (9%).
Также по 4% опрошенных считают среди переоцененными футболистов, IT-специалистов артистов и любых топ-менеджеров. Еще 2% считают слишком высокими гонорары менеджеров.
Другими переоцененными специалистами россияне считают риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей (16%), пишет RT. 4% опрошенных заявили, что переоцененных специалистов не бывает.
Ранее сообщалось, что с начала года почти половина россиян сменила работу.
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