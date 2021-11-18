Исследование: с начала года почти половина россиян сменила работу

С начала 2021 года работу сменили 36% россиян, еще 12% рассказали, что им удалось сменить профессию. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Большинство (76%) сменили работу из-за низкой зарплаты на предыдущем предприятии. При этом 45% опрошенных пришлось искать новое место из-за конфликтов с руководством или коллегами. График на прошлом месте не устраивал 33% респондентов.

Еще 27% опрошенных заявили, что ушли из-за отсутствия возможностей для карьерного роста, а 22% потеряли интерес к предыдущей деятельности. 13% участников уволились из-за отсутствия возможности обучения, пишет ТАСС.

Ольга Шагиева