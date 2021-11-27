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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +1 градуса

06:28, 27.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 27 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -4... +1 градус. В Казани ожидается от -2 до +1 градуса. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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