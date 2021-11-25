В iMARS рассказали, почему растет влияние соцсетей на бизнес

Для малого и среднего бизнеса социальные сети становятся все более эффективным инструментом рекламы, чем традиционные СМИ. Исполнительный директор iMARS Digital Татьяна Виноградова считает, что нынешняя ситуация в мире, связанная с пандемией, лишь ускоряет этот процесс.

Пандемия заставила представителей бизнеса пересмотреть свои привычные алгоритмы работы. Даже самые крупные и неповоротливые компании и корпорации все чаще пробуют силы в социальных сетях. Причина проста: в отличие от рекламы в традиционных СМИ, работа в социальных сетях позволяет проводить рекламную кампанию точечно, работая с конкретными целевыми группами.

«Нужно понимать, что традиционные СМИ в обозримом будущем никуда не денутся. Они все так же будут играть важную роль, но уже сейчас трудно не заметить тренд по переводу рекламных бюджетов в социальные сети. Пандемия лишь ускорила переход взаимодействия бизнеса и покупателей услуг в интернет-пространство. Этот тренд начал формирование задолго до этого, поскольку социальные сети дают пользователю удобную площадку для потребления контента и выражения собственных мыслей», — утверждает эксперт iMARS.

Уже сейчас трудно не заметить тренд по переводу рекламных бюджетов в социальные сети. Пандемия лишь ускорила переход взаимодействия бизнеса и покупателей услуг в интернет-пространство

Эксперт уверена, что традиционное взаимодействие с бизнесом не давало людям возможности напрямую общаться с производителями товаров и услуг, что негативно сказывалось и сказывается на отношении потребителей. Они все чаще предпочитают современные форматы, которые позволяют им влиять на бизнес.

Согласно опросам ВЦИОМ, радио и газеты являются основным источником информации у 3% россиян. В лидерах опроса все еще телевидение (42%). В возрастной группе от 60 и старше доля телевидения составляет 67%. Но все меняется, если смотреть на другие возрастные группы. Среди молодежи от 18 до 24 лет телевизор как основной источник информации воспринимают лишь 11% опрошенных. Для получения информации они предпочитают интернет и социальные сети (45%).

«Социальные сети изменили правила игры: бизнес и потребители теперь говорят на одном языке, в том числе и языке критики. И здесь также важно понимать, что критика как таковая не главная проблема, а шанс получить лояльную аудиторию. Именно поэтому правильная работа в социальных сетях уже сейчас дает для бизнеса больше, чем самые масштабные рекламные кампании», — отметила Татьяна Виноградова.

Социальные сети изменили правила игры: бизнес и потребители теперь говорят на одном языке, в том числе и языке критики. И здесь также важно понимать, что критика как таковая не главная проблема, а шанс получить лояльную аудиторию

Эксперт подчеркнула, что работу с сообществом в социальных сетях нельзя проводить по старым наработкам, иначе можно получить обратный эффект.

«Социальные сети должны быть настоящими, живыми, искренними. Люди давно воспринимают бизнес-страницы в социальных сетях как официальные представительства брендов, поэтому любой успех, как, впрочем, и любая ошибка, сразу скажется на бизнесе. Именно поэтому нельзя пускать работу в социальных сетях на самотек. Как и полностью отказываться от них, в чем убеждены некоторые крупные игроки бизнеса: соцсети сейчас — самый дешевый, удобный и мощный инструмент для продвижения товаров и услуг», — подчеркнула Татьяна Виноградова, исполнительный директор iMARS.