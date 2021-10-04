Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа. Консультацию можно будет получить с 4 по 15 октября, сообщается на сайте ведомства.

— В период с 4 по 15 октября 2021 года специалисты управлений Роспотребнадзора и консультационных центров на базе ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что эксперты расскажут, где можно сделать вакцину от гриппа и как подготовиться к ней. В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше.



Алексей Нечаев