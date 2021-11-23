Более 1300 ИТ-специалистов примут участие в финале «Цифрового прорыва» 2—4 декабря

23 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги полуфиналов третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв», проекта АНО «Россия — страна возможностей» и объявлены место и даты проведения финального этапа конкурса. В финал «Цифрового прорыва» выходят команды из шорт-листов по каждому кейсу восьми полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче IT-чемпионата — всего 1 333 человека. За 7 месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тыс. человек, а в мероприятия конкурса третьего сезона вовлечены почти 100 тыс. человек.

В финале будут представлены 12 кейсов от следующих компаний и государственных органов: от Минцифры Республики Татарстан, госкорпорации «Росатом», «Транспортных инноваций Москвы», Accenture, ВТБ, «Россетей», «Ростелекома», ПСБ, РБК, «Билайна», Hyper AdTech, Министерства энергетики.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул важность конкурса для формирования профессионального сообщества IT-специалистов.

«Одно из главных достижений конкурса ­— формирование сильного профессионального сообщества. Более 257 тыс. человек вовлечены в мероприятия конкурса за три сезона, и почти 100 тыс. из них — только в этом году (51 234 участника конкурсных соревнований, остальные — участники сообщества, — прим ред.). В тематических хакатонах третьего сезона приняли участие 1 223 команды. А конкурсантами IT-чемпионата по машинному обучению, искусственному интеллекту и большим данным стали 4 943 разработчика, которые создали 8 831 решение — в 2 раза больше, чем в прошлом году (4 415 работающих решений). Финал конкурса пройдет 2—4 декабря, где 1 333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы и бороться за главные призы. Пусть победят сильнейшие! Но главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Центральным ИТ-хабом финала станет город Иннополис (Республика Татарстан), где на протяжении 48 часов участники будут работать над решениями кейсовых задач, пройдут отраслевые мероприятия, внепрограммные активности для амбассадоров, экспертов, трекеров, СМИ. Также команды будут соревноваться онлайн и в 18 региональных ИТ-хабах.

«2—4 декабря Иннополис станет главным ИТ-хабом страны и примет финалистов Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», его амбассадоров, экспертов и партнеров от государства и бизнеса. В Иннополисе будет развернута студия, откуда будет вестись круглосуточная прямая трансляция финала. Город выбран местом проведения мероприятия не случайно. Помимо первого в России ИT-университета в России и ОЭЗ «Иннополис», для компаний технико-внедренческого типа, город Иннополис — это также тестовая площадка для новых технологий и цифровых решений. Для нас важно создавать и поддерживать условия для развития ИТ-отрасли в нашей стране. Я надеюсь, что участники, которые приедут в Иннополис, вдохновятся атмосферой самого молодого и технологичного города. Желаю удачи всем участникам конкурса! Добро пожаловать в Иннополис!» — отмечает Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса.

Партнерский материал