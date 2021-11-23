В Минцифры РФ представят план создания маркетплейса данных в начале 2022 года

Минцифры России в начале 2022 года намерено представить план по развитию маркетплейса больших данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева, выступавшего на форуме TAdviser Summit.

По словам Шадаева, предполагается, что сначала государство, а затем и бизнес будет размещать там свои обезличенные данные. Если они разместят на платформе свои дата-сеты, это позволит другим компаниям покупать их.

Министр также добавил, что создание маркетплейса возможно уже в середине следующего года и очень важно обеспечить защиту обезличенных больших данных.

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Среди планов Минцифры в начале следующего года также обновление мобильной версии приложения «Госуслуги». Замминистра Олег Качанов рассчитывает, что пользователи положительно примут изменения.



Дарья Акимова